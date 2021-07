La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage régie par un décret au Bénin

En Conseil des ministres ce mercredi 21 juillet 2021, le gouvernement a adopté le décret portant conditions d’exercice de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin.

Le décret portant conditions d’exercice de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin est un décret qui fixe les conditions d’exercice de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; indique au maître d’ouvrage les modalités de définition et de pilotage du projet ; et facilite la coordination de sa réalisation et permet au maître d’ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la conduite du projet.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage selon le communiqué du Conseil des ministres, apporte sa compétence administrative, technique et financière ainsi que son expérience en matière de réalisation d’ouvrages publics. « Il peut être une personne physique qualifiée ou une personne morale de droit public ou privé », précise le communiqué.

A la date de ce jour, aucun texte spécifique n’encadre l’exercice de cette profession dans le pays, fait savoir le gouvernement qui souligne que « les grands projets initiés nécessitent de plus en plus la multiplicité des intervenants, une technicité et des performances avérées, une attention particulière à la sécurité et à la qualité de même qu’une bonne maîtrise du coût global du projet ». D’où la nécessité d’instituer et d’encadrer l’exercice de la profession aux fins de sauvegarder les investissements réalisé

