La marche de protestation contre le racisme à Cotonou reportée

Prévue pour ce jeudi 11 juin 2020, la marche de protestation contre les violences policières et le racisme au Etats-Unis n’a pu se tenir. Les organisateurs en raison de contraintes de dernières minutes, ont dû inviter les populations qui ont massivement fait le déplacement de la place de l’Etoile-rouge, à rentrer chez eux.

Les Cotonois devront attendre encore un peu avant de manifester leur ras-le-bol contre la barbarie et le racisme dont sont l’objet les Afro-américains aux Etats-Unis. La marche de protestation annoncée pour ce jeudi, malgré son autorisation par le préfet par intérim du Littoral Jean-Claude Codjia, et les différentes mesures prises pour éviter la propagation de la maladie de Coronavirus, est reportée à une date ultérieure.

Dr Emmanuel Sèdégan, un ancien conseiller technique à la réforme institutionnelle de Boni Yayi, initiateur de la marche, a invité les populations de Cotonou à une date ultérieure.

Les marcheurs devraient prendre départ de la place de l’Etoile-rouge pour échouer au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Objectif, dénoncer le racisme et les violences policières orchestrées aux États-Unis à l’endroit des Afro-américains, et crier leur ras-le-bol face à la mort de George Floyd.

