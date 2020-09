La loi portant modernisation de la justice au cœur des travaux

Les travaux de l’édition 2020 de la semaine du jeune avocat ont été lancés ce jeudi 17 septembre 2020 à la Cour d’Appel de Cotonou. Au cœur de ce colloque scientifique initié par les jeunes avocats du Bénin, la nouvelle loi portant modernisation de la justice.

Selon Me Brice Houssou, président de l’Union des jeunes avocats du Bénin, la nouvelle loi portant modernisation de la justice est « une loi qui favorise beaucoup de choses pour le justiciable ». A l’en croire, il y a des innovations qui continuent de « créer quelques difficultés » que les professionnels de justice ont relevés, et qui seront débattus lors des travaux. L’objectif selon lui, est de « mieux servir le justiciable béninois ».

Pour Me Armel Yabi, représentant le ministre de la justice, la nouvelle loi portant modernisation de la justice, « est un outil extrêmement dynamique qui est mis à la disposition des avocats, et en particulier des jeunes avocats ». Cela, parce que l’accent a été mis sur la dématérialisation des procédures, et les perspectives de l’offre, en terme de gain, de temps et d’argent sont importantes, a-t-il expliqué avant d’exhorter les jeunes avocats à la défendre.

Outre les jeunes avocats, plusieurs autres acteurs de la justice prennent part à ces travaux qui s’achèvent ce vendredi.

La loi portant modernisation de la justice a été votée et adoptée en avril dernier.

F. A. A.

17 septembre 2020 par