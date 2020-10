La liste du bureau de vote du chef de l’État vandalisée

Plus rien ne reste de la liste électorale affichée à l’Ecole primaire publique Charles Guillot de Zongo. La liste électorale est arrachée dans le centre de vote, où le Président de la République accomplit son devoir civique. Les feuillets sont arrachés du mur et du portail de l’établissement. Les listes sont froissés, déchirées et jetées dans la cour de l’école.

Cet acte de vandalisme va empêcher de nombreux citoyens de vérifier leurs noms sur la liste électorale.

Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale (Cos-Lépi) a affiché la liste pour permettre aux citoyens de vérifier leurs noms ou de faire des réclamations ou des rectificatifs avant la date du scrutin.

Le premier tour de la prochaine présidentielle est prévu pour le mois de mai 2021.

29 octobre 2020 par