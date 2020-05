La fondation Abakè poursuit son action sociale dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus au Bénin. Associée à l’ONG Mother Sena Joy, elle a organisé samedi à Cotonou, des séances de distribution de masques de protection et la sensibilisation des conducteurs de taxi-moto sur les mesures de protection contre le Coronavirus.

Après les médias, les groupement de femmes et les patients dans les hôpitaux, c’est autour hier samedi 2 mai, des conducteurs de taxis-motos de bénéficier des masques de protection et de suivre les séances de sensibilisation sur les mesures de protection contre le Coronavirus. L’opération s’est déroulée dans plusieurs endroits de Cotonou en association avec l’Ong Sena Joy qui soutient le Réseau des femmes artistes du Bénin.

Un peu plus de 600 masques de protection ont été distribuées aux conducteurs de taxi-moto Devanteurs différents point de regroupement. Avant la distribution des masques, une séance de sensibilisation sur les mesures de protection et les règles d’hygiène à observer pour éviter la contamination du Coronavirus est organisée. Ainsi les séances ont été organisées dans plusieurs endroits de regroupement des conducteurs de taxi-moto : À Calavi, devant le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, à Houéyiho, devant les marchés de Cococodji et de Pahou dans la commune de Ouidah.

« Nous avons choisi cette fois-ci la sensibilisation des conducteurs de taxi-moto appelé "Zémidjan" parce que leurs activités les mettent en contact avec un grand nombre de personnes. Il peuvent donc devenir des vecteur de contamination », a indiqué la coordonnatrice de l’opération, Nicole K.

Pour les bénéficiaires, l’initiative doit se poursuivre pour que la grande majorité des conducteurs soient bien informés.

« C’est maintenant je comprends réellement de quoi il s’agit et le risque que je cours parce que par mon activité, je suis exposé et dans le même temps je constitue un vecteur de contamination pour la population. Je ne dois donc pas prendre à la légère

les mesures de protection. Pour cela, il faut aller informer tous les "zémidjans" », a demandé Émile Alohouto, conducteur de taxi moto à Cococodji et père de 5 enfants.

L’opération ne se limitera pas aux communes de Cotonou Calavi et Ouidah que nous avons sillonnées ce jour. Nous allons poursuivre la sensibilisation et la distribution des masques dans d’autres départements », a rassuré la coordonnatrice de l’opération.

Il faut préciser que depuis le démarrage de la campagne de sensibilisation et de distribution des masques de protection aux populations, pour lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus, la fondation Abakè a déjà distribué près 5 mille masques. Mais elle ne compte pas s’en arrêter là. Dans son plan d’action de lutte contre le Coronavirus au Bénin, elle a fait confectionner 8 mille masques qu’elle a promis de distribuer entièrement.

