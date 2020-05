La fondation ABAKÈ distribue les masques dans les écoles

La fondation ABAKÈ a entamé la distribution de masques de protection contre le Coronavirus ce lundi 11 mai, jour de reprise des classes après 40 jours de suspension des cours. L’équipe conduite par la coordonnatrice nationale de la fondation, Chérita Walter s’est rendue dans trois écoles primaires publiques de la commune de Sèmè Kpodji pour distribuer des masques aux écoliers.

Un peu plus de 600 masques de protection contre le Coronavirus ont été distribués aux apprenants des écoles primaires publiques Yémalin, Sèkandji 3, et Djeffa Glégbonou. Cette action de la fondation ABAKÈ entre dans la 2 ème phase de la campagne de distribution de masque de protection pour lutter contre la propagation du Coronavirus au Bénin.

Après la première phase où 8 mille masques, environ 500 litres de gels hydroalcooliques et des vivres ont été distribués, place à la deuxième phase, où il est prévu la distribution d’environ 5 mille masques. C’est la police républicaine et certains organes spéciaux de l’armée qui sont les premiers à bénéficier de ce geste humanitaires de la fondation ABAKÈ avant qu’elle ne vole au secours des apprenants des écoles primaires publiques de la commune de Sèmè-Kpodji.

A l’école primaire publique Yémalin, tous les écoliers ayant repris les cours disposent désormais d’un masque pour se protéger.

« Voler au secours de nos jeunes apprenants c’est le but de notre présence ici ce matin. Nous restons ouverts et à votre écoute si vous avez d’autres doléances », a fait savoir la coordonnatrice nationale de la fondation ABAKÈ, Chérita Walter.

Ravie du geste de la fondation, la directrice de l’école primaire Yémalin, Chantale Ahouansou a remercié ses donateurs et a formulé des doléances. « Ce geste que vous venez de faire est d’une grande importance parce que la majorité des écoliers qui ont repris ce matin se sont présentés sans masques », a-t-elle indiqué avant de souligner que l’école ne possède pas de dispositif de lavage des mains. « Nous nous sommes arrangés pour trouver des sceaux pour que les enfants puissent se laver les mains avant d’entrer dans les salles de classe. Notre doléance c’est de vous demander pour une autre fois de penser à nous doter de dispositifs de lavage des mains ».

A l’école primaire publique de Sèkandji 3, les mêmes problèmes se posent et beaucoup plus. Le directeur de l’école primaire de sèkandji 3, Gnanbodè Sourou Jacob dit se remettre à Dieu. La venue de l’équipe de la fondation ABAKÈ est donc salutaire. « Le geste est louable et très apprécié. vraiment je vous dis merci pour cette action. Parce que, vous avez vu. Nous avons le matériel précaire », a-t-il avoué.

Il a exhorté la Fondation ABAKÈ à mettre à la disposition de son école un dispositif de lavage des mains.

C’est le même son de cloche à l’école primaire publique de Djeffa Glégbonou tous les apprenants ne disposent pas de masques et il manque le dispositif de lavage des mains. La directrice de l’école Brigitte Odounfa a salué ses donateurs et demandé pour les fois avenir le dispositif de lavage des mains. La coordonnatrice n’est pas restée insensible à la demande répétée du dispositif de lavage des mains. « Vu l’ampleur que prend la pandémie, où au jour le jour nous avons de nouveaux cas, il vaut mieux voir et constater les besoins. Il ne faut pas que nous prenons à la légère cette pandémie. Après réunion du comité de la fondation, nous vous reviendrons », a promis la coordonnatrice nationale Chérita Walter.

Il faut préciser que la distribution de masque se poursuivra demain et après demain dans plusieurs autres écoles. Environ 5000 masques seront distribués au cours de cette phase.

Les actions réalisées par la fondation au Bénin ces dix dernières années peuvent être consultées sur le site : https://www.abakesfoundation.org/.

