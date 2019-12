La délégation chinoise à Porto-Novo pour une séance de travail

Une séance de travail se tient ce mardi 17 décembre avec la délégation du Parlement Chinois à l’Assemblée nationale sous la houlette de la deuxième personnalité du Bénin S.E.M Louis G. Vlavonou et du vice-président du Parlement de la Chine populaire, S.E.M Chen Zhu.

Avant la séance de travail à l’Assemblée nationale, le vice-président du Parlement chinois a été reçu en audience par le chef de l’État dans la matinée de ce mardi au Palais de la Marina.

Au Parlement, le président Louis Vlavonou a également eu un tête-à- tête avec le Vice-président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine avant le démarrage de la séance de travail.

La séance de travail a réuni les membres du bureau de l’Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, les membres du Groupe interparlementaire d’amitié Bénin-Chine et plusieurs cadres et responsables de l’administration parlementaire du Bénin.

La délégation de la Chine, qui est arrivée à Cotonou lundi, est composée du vice-président du Parlement chinois, de deux députés et des fonctionnaires parlementaires.

A.A.A

17 décembre 2019 par