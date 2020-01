La déclaration des cotisations désormais sur formulaire unique

Par communiqué en date du 06 janvier 2020, le directeur général par intérim de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Apollinaire A. Cadete Tchintchin informe les employeurs assujettis au régime général de sécurité que la déclaration des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaires est faite dorénavant sur formulaire unique.

Selon le directeur général par intérim de la CNSS, cette décision est conforme à la loi des finances gestion 2020.

« Les modalités de la déclaration et du paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaires seront précisées par arrêté interministériel », précise le communiqué.

Akpédjé AYOSSO

8 janvier 2020 par