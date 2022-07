La coopération entre le Bénin et les USA passée en revue

Les Etats-Unis d’Amérique ont célébré le 04 juillet dernier, le 246ème anniversaire de leur accession à la souveraineté nationale et internationale. La représentation diplomatique à Cotonou a commémoré l’évènement ce mercredi 06 juillet 2022 à l’occasion d’une soirée marquée par la présence de plusieurs personnalités.

Déjà 246 ans que les délégués des 13 colonies d’Amérique se sont réunis pour déclarer leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L’ambassade des Etats-Unis au Bénin a célébré l’évènement au cours duquel, la coopération entre les deux pays a été passée en revue.

Les Etats-Unis à travers l’USAID, soutiennent les efforts de développement du Bénin dans les secteurs de la santé, la gouvernance, l’éducation et la croissance économique. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’USAID, rappelle l’ambassadeur, a contribué à hauteur de 09 millions de dollars à l’aide apportée au peuple béninois dans le cadre de la riposte à la pandémie. « En partenariat avec le ministère de la santé, l’USAID soutient également plus de 1.700 agents de santé communautaires afin de fournir des services essentiels axés sur le paludisme, la santé maternelle et infantile, le planning familial, la nutrition et l’eau, l’assainissement et l’hygiène », a rappelé Brian Shukan. L’USAID, poursuit-il, a concentré ses efforts pour améliorer la gouvernance, la cohésion communautaire, prévenir les conflits, soutenir les droits de l’homme, et promouvoir les élections inclusives.

Le diplomate américain a par ailleurs rassuré de l’engagement des Etats-Unis à travailler avec le Bénin pour soutenir les objectifs du président Patrice Talon dans le cadre du Programme d’action du gouvernement (PAG 2021-2026), dans les domaines des infrastructures et des investissements privés en particulier.

Selon Brian Shukan, par le biais du Millénium Challenge Corporation, les Etats-Unis et le Bénin ont fourni pour la première fois, l’électricité à plus de 85.000 personnes. Au cours de la prochaine année, des dizaines de milliers d’autres recevront du courant, a-t-il annoncé avant de préciser que les travaux d’infrastructures en cours permettront de « quintupler la capacité du réseau de distribution d’électricité du Bénin et d’améliorer la fiabilité de l’alimentation électrique pour des millions de citoyens ».



La subvention régionale du MCC entre le Bénin et le Niger n’a pas été occultée.

Le projet de compact entre les deux pays selon l’ambassadeur, permettra d’augmenter le commerce régional, d’attirer les investissements et de contribuer aux efforts de la région pour réduire la pauvreté par la croissance économique.

Dans le domaine de la lutte contre l’insécurité, « le Bénin peut continuer à compter sur les Etats-Unis comme partenaire de lutte », a-t-il rassuré exprimant la fierté de son pays à soutenir les forces de sécurité du Bénin pour patrouiller efficacement ses frontières, et promouvoir une meilleure coopération entre les forces des deux communautés. Pour cela, le financement pour la coopération en matière de sécurité a été augmenté à hauteur de plus de 15 millions de dollars cette année, a informé Brian Shukan.

Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération, a témoigné de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Erick Zinsou a salué à l’occasion, la vitalité de la démocratie américaine établie depuis plus de deux siècles, et qui demeure encore aujourd’hui selon lui, « un modèle pour le reste du monde ». Au nom du ministre des affaires étrangères et de la coopération, il a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à l’ambassadeur.

