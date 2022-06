La construction de la 2e centrale à Maria-Gléta actée

Genesis Energy Group et le gouvernement représenté par le ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou ont procédé, jeudi 16 juin 2022, à la signature du contrat de construction de la deuxième centrale électrique à Maria-Gléta. La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Hermann Orou Takou.

Une centrale thermique, la deuxième, d’une puissance de 41 mégawatts sera construit sur le site de Maria-Gléta. L’entreprise chargée de réaliser la centrale a signé un contrat avec le gouvernement, jeudi 16 juin 2022.

Pour Akinwole Omoboriowo, CEO de Genesis Energy Holdings, le groupe envisage de « fournir une solution optimale pour les populations du Bénin et pour le secteur » à travers la construction de la centrale.

Selon le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou, la signature du contrat de construction marque un pas décisif dans l’autonomie énergétique du Bénin, objectif important pour le Chef de l’Etat Patrice Talon.

Le ministre a précisé que la convention de concession avec Genesis Energy Holdings porte sur une durée de vingt (20) ans et le coût du projet est estimé à 30 milliards de francs CFA pour un délai contractuel de réalisation de dix-huit (18) mois.

Jean-Claude Houssou a souhaité que le bouclage financier se réalise dans les meilleurs délai pour que démarre la construction de la centrale thermique.

Le contrat de construction a été signé en présence Directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Hermann Takou.

