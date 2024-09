La compétition débute aux DSI Awards 2024

La quatrième édition des « prix DSI Club Bénin de l’innovation et du numérique de l’année » DSI Awards 2024 a été lancée, jeudi 12 septembre 2024.

Les trophées de l’innovation et de l’excellence ‘’DSI AWARDS’’ initiés par le Club DSI Bénin dans l’écosystème du numérique au Bénin sont à leur quatrième édition.

Ce sera des « moments de révélation des prouesses et talents dans le numérique », a indiqué Afiss Bileoma du Comité d’organisation des DSI Awards et Secrétaire général du Club DSI, jeudi 12 septembre 2024 au lancement de l’édition.

Cette quatrième édition se veut encore rehaussée à l’image des précédentes. Elle se déroulera sous le thème : ‘’L’éducation béninoise à l’ère du numérique : Enjeux, défis et perspectives pour un système éducatif inclusif et performant’’.

L’édition est placée sous le parrainage du ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, madame Aurelie Zoumarou. Elle s’inscrit dans le cadre de la dynamique de digitalisation en cours au Bénin, selon les explications de Fabrice Dako, Président du Club DSI.

DSI Awards 2024 comprendra un certain nombre d’activités connexes, du réseautage et une méga soirée de gala. Il vise de façon spécifique à récompenser les meilleurs Décideurs des systèmes d’information (DSI) au Bénin ; faire la promotion de la société de l’information au Bénin ; motiver les jeunes à s’intéresser au domaine des systèmes d’information, offrir une vitrine aux acteurs de l’écosystème national et international.

Neuf catégories seront primées au DSI AWARDS 2024, selon Christelle Faihun Ago, membre du Club DSI et RSSI Bank of Africa Benin. Il s’agit de DSI innovant, ESN, Administrations intelligentes, Agriculture, Leadership féminin, Data sciences et IA, Éducation numérique, Production de contenu, Défense.

Les inscriptions sont ouvertes du 12 septembre au 05 octobre 2024 à tous les acteurs de l’écosystème numérique à titre individuel ou professionnel (privé /public) ou dans le cadre associatif.

Les 13 et 14 décembre 2024 sont les autres dates clés de l’événement. « Plus de 1000 participants de plus 12 pays sont attendus pour les 2 jours », a martelé le président du comité d’organisation des DSI AWARDS 2024.

Les responsables du Club DSI, tout en faisant appel à des partenariats institutionnels ainsi que privés, promettent une collaboration « gagnant-gagnant » sur les DSI Awards et une valorisation de l’image du partenaire.

Club DSI et les DSI Awards

Le Club DSI Bénin rassemble plus d’une centaine de décideurs informatiques (DSI, RSI, CSI, RSSI et autres responsables informatiques) issus d’entreprises privées, d’entités publiques, d’organisations non gouvernementales et internationales situées sur l’ensemble du territoire béninois.

Les DSI Awards ont été créés en 2021 par le Club DSI Bénin dans le but de reconnaître, récompenser et célébrer le génie du secteur informatique et du numérique.

M. M.

13 septembre 2024 par ,