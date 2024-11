La communauté Vodun Thron prie pour la paix et la cohésion au Bénin

A l’initiative du Haut Conseil National du Vodun Thron Bénin, la cérémonie de la Grande Bénédiction pour le peuple, la paix et la cohésion sociale s’est tenue, jeudi 31 octobre 2024 à Cotonou. C’est avec la participation des membres du Comité des Rites Vodun du Bénin.

Les dignitaires et adeptes du Vodun Thron Kpéto Déka et Kpéto Vé venus de toutes les contrées du Bénin se sont rassemblés sur l’esplanade du palais des congrès de Cotonou, jeudi 31 octobre 2024. Dans leurs apparats de couleur blanc, ils esquissent des pas de danses "Blékété" et ”Adéhoun" avant le démarrage de la cérémonie de la Grande Bénédiction pour le peuple, la paix et la cohésion sociale. La cérémonie s’ouvre par les mots du bienvenue respectifs du Vice-président et du Secrétaire général adjoint du Haut Conseil National du Vodun Thron Bénin. Togbe Adjivo, le SGA a remercié le chef de l’État Patrice Talon et son gouvernement pour le cadre d’expression offert aux cultes endogènes à travers les Vodun Days. A l’en croire, un prix spécial sera décerné prochainement au Président de la République.

« Le Haut Conseil National du Vodun Thron Bénin réaffirme son engagement à toutes les œuvres conduisant à la paix et à la cohésion nationale », a indiqué Togbe Adjivo.

Aux membres du Comité des Rites Vodun du Bénin, il a adressé la gratitude de la communauté Thron pour leur franche collaboration.

Les prières ont été ensuite dites par papa Xôssou Dèffodji Tchédji 2, président du Haut Conseil National du Vodun Thron Bénin. Paix, prospérité, santé pour toute la nation et aboutissement heureux de tous les projets de développement des autorités, etc. ainsi se résument les vœux du haut dignitaire Thron.

La cérémonie, selon le président du Comité des Rites Vodun, est « fort simple » mais « hautement symbolique ». Elle a « orienté sur l’aura de notre pays les influs positifs pour que nous puissions continuer d’évoluer dans la prospérité, dans la célérité, dans la concorde et dans la paix sociale dans notre pays », a précisé Kakpo Mahougnon. Le président du Comité des Rites Vodun a ajouté que la cérémonie fait suite à l’unification des deux ailes de la communauté Vodun Thron. Une pacification réalisée sous la coordination du Comité des Rites Vodun du Bénin dont l’une des missions est « d’unifier, pacifier et d’introduire la conciliation au sein de la communauté nationale ».

« Nous avons (...) commencé par le Vodun Thron pour aller vers les autres communautés de Vodun. Toutes les communautés seront donc mises ensemble, chacune dans sa spécificité, selon ses rites et rituels, selon ses principes et surtout selon ses princes cardinaux », a précisé Kakpo Mahougnon.

