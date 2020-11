La circulation sur l’axe Cotonou-Pont de Djonou fermée ce dimanche

Fermeture de la circulation du sens aller vers Cotonou-Pont de Djonou (Abomey-Calavi) ce dimanche 1er novembre 2020 en raison des travaux à effectuer par Bouygues Énergies & Services.

Selon une correspondance de Bouygues Énergies & Services adressée au ministre de l’Intérieur et celui des Infrastructures et des Transports, les travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet de Restructuration et Extension des Réseaux de la SBEE dans la commune d’Abomey Calavi et le département de l’Atlantique : construction clés en main de ligne souterraines 63KV.

Bouygues Énergies & Services procédera ainsi à la fermeture de la circulation du sens aller vers Cotonou-Pont de Djonou dimanche 1er novembre 2020.

Les travaux à réaliser au niveau du pont de Djonou consistent essentiellement en la pose dans le bas-fonds de plots en béton armé. Une grue PPM sera positionnée afin de déposer les plots, ce qui va perturber la circulation sur le tronçon.

29 octobre 2020 par