La campagne accélérée de vaccination Covid-19 démarre

Le gouvernement a lancé une campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19.

La campagne nationale accélérée de vaccination contre la Covid-19 se déroule du 15 novembre au 15 décembre 2021. En procédant au lancement officiel de la campagne, mardi 16 novembre 2021, à la mairie d’Abomey-Calavi, le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a fait savoir que l’objectif est de rapprocher le vaccin des citoyens.

« Avec cette campagne intensive qui démarre, les vaccins sont désormais disponibles dans toutes les communes et dans tous les arrondissements de notre pays afin d’assurer l’équité de l’offre vaccinale à tous les Béninois âgés de 12 ans et plus de se faire vacciner. Nous voulons rapprocher le plus possible le vaccin de nos compatriotes. Plus de 1000 équipes ont été mobilisées à cet effet », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale. Le ministre n’a pas manqué d’inviter toutes les béninoises et tous les béninois ainsi que toutes les personnes résidents dans notre pays, âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner. « Je veux donner l’assurance, du haut de cette tribune, que les vaccins contre la Covid-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. L’efficacité et la sécurité des vaccins sont des priorités pour notre Gouvernement », a rassuré le ministre. « Nous devons avoir à l’esprit, que personne ne sera en sécurité tant que le monde entier ne sera pas en sécurité, d’où la nécessité d’opter pour la vaccination, seule arme de protection contre la pandémie », a exhorté le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin Dr Mamoudou Harouna Djingarey. L’objectif de la campagne est d’atteindre 40% de la population d’ici fin décembre 2021 car « à la date du 07 novembre 2021, 347.270 personnes ont bénéficié d’une première dose de vaccins et 265.501 complètements vaccinées soit un total de 3,64% de la population ». Selon des chiffres citées par le Représentant résident de l’Oms, le Bénin a connu son troisième pic dans la période d’août à septembre 2021 avec une moyenne de cas allant jusqu’à 1800 cas et 6 décès par semaine. Le Gouvernement du Bénin grâce à l’appui de ses partenaires techniques et financiers entend atténuer les cas et prévenir les formes graves de Covid-19

Il faut préciser que le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané a procédé au lancement de la campagne nationale accélérée de vaccination contre la Covid-19 en compagnie du ministre de la santé, du ministre des affaires sociales, du préfet de l’Atlantique et du maire de la commune d’Abomey-Calavi.

