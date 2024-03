La béninoise Reine Alapini Gansou élue vice présidente de la CPI

Le11 mars 2024, les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont élu, en séance plénière, Mme la juge Tomoko Akane en tant que Présidente de la Cour. M. le juge Rosario Salvatore Aitala a été élu premier vice-président et Mme la juge Reine Alapini-Gansou a été élue seconde vice-présidente. Les membres de la Présidence sont élus pour une durée de trois ans avec effet immédiat.

« Je suis profondément honorée d’avoir été élue par mes collègues juges au poste de Présidente de la Cour pénale internationale. En cette période de défis pour la Cour, un leadership stable, collaboratif et unifié est nécessaire. Je me concentrerai sur la promotion du dialogue entre les organes de la Cour et les représentants de la défense et des victimes, ainsi que sur le renforcement du dialogue avec les États parties et les États qui n’ont pas encore ratifié le Statut de Rome. Je donnerai également la priorité à la sécurité et au bien-être du personnel de la Cour », a déclaré Mme la juge Akane, la Présidente nouvellement élue de la CPI.

De gauche à droite : le premier vice-président de la CPI M. le juge Rosario Salvatore Aitala, la Présidente de la CPI Mme la juge Tomoko Akane / la seconde vice-présidente Mme la juge Reine Alapini-Gansou © ICC-CPI

La Présidence – constituée d’un Président et de deux vice-présidents – joue un rôle essentiel en définissant les orientations stratégiques pour l’ensemble de la CPI. Elle assure la coordination avec les autres organes et consulte le Procureur sur les questions présentant un intérêt commun. Conformément au Statut de Rome, qui est le traité régissant le fonctionnement de la Cour, la Présidence est chargée de la bonne administration de la Cour, exception faite du Bureau du Procureur. Elle supervise les activités du Greffe et intervient sur de nombreuses questions d’ordre administratif touchant au fonctionnement général de la CPI. Elle examine en outre les recours formés contre certaines décisions du Greffier et conclut avec les États et les organisations internationales des accords de coopération liant la Cour dans son ensemble.

