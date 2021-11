Le pain augmente de prix dans le Littoral

Le prix du pain a été réajusté à l’issue de l’Assemblée générale de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangerie le 02 novembre 2021.

La baguette de pain sera désormais vendue aux grossistes à 75 FCFA dans le département du Littoral. Le pain sera vendu aux revendeuses à 100 FCFA qui le cèderont à leur tour à 125 FCFA aux consommateurs.

Le prix réajusté entre en vigueur à partir du lundi 15 novembre 2021 dans le département du Littoral.

L’augmentation du prix de la baguette de pain fait suite à la cherté des matières premières entrant dans la préparation du pain, selon l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangerie.

Réunis en Assemblée générale le 02 novembre dernier, les promoteurs et exploitants de boulangerie sont en difficulté voire endettés à cause de la flambée du prix de la farine de blé et d’autres produits.

La situation avait contraint les boulangers du département de l’Ouémé à procéder au réajustement du prix de vente de la baguette de pain avant ceux du Littoral.

Le pain peut être cédé à 100 FCFA aux consommateurs à la boulangerie.

M. M.

12 novembre 2021 par