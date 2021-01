La Sobebra offre des ruches et 4 motos dans l’Alibori

Une trentaine de personnes ont reçu, jeudi 21 Janvier 2021, à Sonoumon dans la commune de N’Dali, des attestations de fin de formation et des ruches dans le cadre du projet Apiculture de la Société Béninoise de Brasserie (Sobebra).

Dans le cadre de son projet visant la préservation et la sauvegarde de la forêt classée de l’Alibori Supérieur, la Sobebra a procédé à la remise de ruches à des jeunes et des matériels roulants aux agents des eaux forêts et chasse. Il s’agit d’une trentaine de jeunes hommes formés en apiculture durant six mois. Selon Sébastien Yves Ménager, directeur général de la Sobebra, les bénéficiaires sont équipés pour produire du miel certifié qui sera racheté à un prix concurrentiel par la Sobebra. « (...) Pas de développement économique sans développement écologique (...) », a martelé M. Ménager.

Pour Daouda Saka Méré, maire de N’Dali, le projet apiculture fait de la Sobebra une entreprise éco citoyenne.

Le préfet du département de la Donga, Eliassou Aïnin Biaou a salué l’initiative de la Sobebra.

Procédant à la réception des 4 motos, le lieutenant-colonel Enock Séko N’goye représentant du directeur général des eaux forêts et chasse a remercié la Sobebra de son appui qui permettra de renforcer la surveillance des ruchers dans la forêt.

Le projet préservation et sauvegarde de la forêt classée de l’Alibori Supérieur est lancé en juin 2020 et vise à faire installer 1000 ruches dans la forêt classée de l’Alibori afin de mettre fin aux abattages de bois dans la forêt.

