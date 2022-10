La SIPI-BENIN offre un dépistage gratuit à 2000 femmes

La Société des investissements et de la promotion de l’industrie (SIPI-BENIN) a organisé du 27 au 29 octobre 2022, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer de sein à la Zone industriel de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Environ 2000 femmes ont été dépistées au cours de la campagne menée par la société en charge de la promotion et de l’exploitation de la GDIZ.

Outre le volet industriel de ses actions, la SIPI-BENIN se préoccupe du bien-être de la femme. Elle a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer de sein du 27 au 29 octobre 2022. Le personnel féminin de la SIPI-BENIN, les apprenantes du centre de formation aux métiers du textile, et des femmes des villages environnants la GDIZ, notamment Anavie, Agbodjedo, Djitin-Aga et Houeze ont bénéficié de cette campagne. Environ 2000 femmes ont été sensibilisées et dépistées.

Pour réussir cette action, la SIPI-BENIN a fait appel à des médecins et autres spécialistes de la maladie du cancer de sein.

En dehors de sa mission de développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè, la SIPI-BENIN réalise plusieurs actions sociales au profit des populations de l’arrondissement de Tangbo, qui abrite le projet GDIZ. Avant la campagne de sensibilisation et de dépistage de cancer de sein, des kits de fournitures scolaires ont été distribués aux élèves de cet arrondissement.

F. A. A.

Quelques images

31 octobre 2022 par ,