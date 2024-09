La SGDS sensibilise la population de Ouidah sur le tri des déchets

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) a mené ce samedi 7 septembre 2024 à Ouidah, la campagne mensuelle de tri des déchets solides ménagers.

La SGDS SA poursuit ses séances de sensibilisation de tri des déchets dans les villes où elle intervient. C’est dans le cadre de sa campagne mensuelle de tri des déchets solides ménagers. À Ouidah, ce samedi 7 septembre, les animateurs territoriaux et les superviseurs de la SGDS SA ont parcouru trois artères principales de la ville : Station Cotal, carrefour Gbèna, mairie de Ouidah.

Selon Halidath Abibou, assistante en charge de l’activité de tri-valorisation à la SGDS SA, la campagne mensuelle vise à « sensibiliser et informer le grand public sur l’importance de trier les déchets, les avantages et ses impacts directs sur l’écosystème et aussi sur notre santé ». « Nous avons sensibilisé la population sur la nécessité de séparer les déchets organiques des déchets inorganiques. Nous nous sommes aussi rapprochés des structures comme les poissonneries, les supermarchés », a affirmé Halidath Abibou. Après la sensibilisation, poursuit-elle, nous les invitons aussi à sortir leurs déchets inorganiques. « Nous avons prévu passer deux fois par semaine pour collecter tout ce qui est matière inorganique qu’ils auront à trier », a indiqué l’assistante en charge de l’activité de tri-valorisation à la SGDS SA.

Avant la séance de sensibilisation des populations, les animateurs territoriaux et les superviseurs de la SGDS SA ont été entretenus sur les gestes d’urgence en cas d’accidents. Le président du comité local de la Croix-Rouge de Ouidah, Louis Tossou a souligné la nécessité de former ces agents aux premiers secours afin de minimiser les dangers liés à leurs activités.

L’initiative de la SGDS SA est soutenue par des organisations non gouvernementales dont la Casa Grande Bénin. « C’est bien de sensibiliser la population sur le tri des déchets à la source », a confié Hippolyte Agoussin, chargé de projet à la Casa Grande-Bénin. Il a mis l’accent sur la valorisation des déchets, une étape cruciale après le tri. « Trier les déchets, c’est bon, mais la solution, c’est de les valoriser. On a donc à amener la population à comprendre quelle est l’importance de pouvoir valoriser ces déchets », a-t-il confié. A l’en croire la gestion durable des déchets permet de générer de nouveaux produits utiles pour la population.

La directrice des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Ouidah, Justine Alia a salué l’écoute attentive de la population. « Il reste la mise en pratique du tri au quotidien. Nous invitons nos chères populations à nous accompagner dans cette nouvelle méthode de gestion des déchets (…) le tri est nécessaire et est également une source de richesse pour elles », a-t-elle ajouté.

La SGDS SA est à sa 5e campagne mensuelle de tri des déchets solides ménagers. L’initiative permet de contribuer à la protection de l’environnement tout en offrant des opportunités économiques à travers la valorisation des déchets.

Akpédjé Ayosso

