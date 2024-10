La SGDS effectue des travaux de désensablement à Akpakpa

Des équipes de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) ont effectué mercredi 16 octobre 2024, des travaux de désensablement dans les quartiers d’Akpakpa, précisément sur le lot 1 de la PME Méridional.

La SGDS veille à la propreté des rues dans les quartiers d’Akpakpa, à Cotonou. Des équipes de la société en charge de la collecte et du traitement des déchets dans le Grand Nokoué ont fait une descente sur le lot 1 de la PME Méridional le mercredi 16 octobre 2024.

C’est après le rappel de quelques consignes de sécurité que les agents, au nombre d’une cinquante au moins, ont entamé les travaux. Ils étaient équipés pour la circonstance, de nouveaux dispositifs tels que des panneaux lumineux, des panneaux réfléchissants et des cônes qui permettront de signaler aux usagers de la route, le chantier de balayage.

Le volet social des agents des entreprises en charge de la propreté des villes a été évoqué. Sur le sujet, la SGDS exige le respect de leurs droits, notamment la déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), leur souscription à une assurance maladie et le paiement du SMIG au moins comme salaire.

18 octobre 2024 par