La Route des pêches de plus en plus dans l’obscurité

L’éclairage public est désormais réduit sur la Route des pêches, rendant la conduite sur cet axe un peu plus difficile pour les conducteurs de véhicules dès la tombée de la nuit.

L’obscurité s’installe peu à peu sur la Route des pêches. À partir de 19 heures, les conducteurs de véhicules et piétons sont appelés à redoubler de vigilance sur cet axe. Et pour cause, plusieurs lampes du système d’éclairage public sont défectueuses. Les lampadaires qui fonctionnent ont une faible intensité lumineuse. « L’éclairage sur cette voie n’était pas comme ça. La nuit on voyait bien mais maintenant quand tu empruntes cette voie, déjà à 19 heures, il faut vraiment faire attention », a confié Dominique Ananto, usager de la Route des pêches. Selon une vendeuse installée du côté opposé de la plage, le trafic augmente sur cette route les soirs et surtout pendant le week-end du fait des lieux de détente (bars, restaurants, hôtels etc.) qui y sont installés.

En raison de l’obscurité par endroits, certains usagers de cette route, notamment les motocyclistes et piétons ont un sentiment d’insécurité. « J’habite dans la zone et j’emprunte toujours cette voie pour rentrer chez moi les soirs. Au-delà de 23 heures, il y a encore quelques voitures qui circulent. Moi en étant à moto, j’ai souvent peur de me retrouver nez à nez avec un délinquant. Si l’éclairage est faible, personne ne peut te voir de loin et décider de venir te secourir », a indiqué Narcisse Zounon. Pour lui, l’éclairage et la sécurité vont de pair. « Les lampadaires installés n’éclairent plus vraiment la nuit. Le comble, c’est qu’il y a trop d’excès de vitesse sur cette grande voie. Quand tu es piéton ou motocycliste, il faut redoubler de vigilance pour ne pas être victime d’un accident », ajoute son ami pompiste Florent.

Le moniteur d’auto-école, Léonard Tonon a mis l’accent sur les accidents de route en cas d’absence d’éclairage sur les routes. « Les conducteurs en plein jour et même dans la nuit maintiennent la même vitesse de conduite. C’est très dangereux. Plusieurs fois, j’ai vu des accidents sur la Route des pêches et surtout la nuit. », a-t-il témoigné. Sans l’éclairage la nuit, les conducteurs peuvent quitter leur trajectoire ou percuter un piéton.

À en croire un usager de cette route, il ne faut pas attendre que toutes les lampes soient hors d’usage avant d’agir. « C’est quand même une zone que le gouvernement prévoit développer », a-t-il relevé.

La Route des pêches est une zone à vocation touristique. Les travaux du projet d’aménagement et de bitumage de la Route des pêches (phase 2) tronçon Adounko-Porte du Non-Retour, y compris ses bretelles A et C (Adounko-Cococodji et Porte de Non-Retour-Djondji) se poursuivent. Des infrastructures sont également en cours de réhabilitation et de rénovation afin de mettre en valeur le potentiel touristique du littoral entre Cotonou et Ouidah. Le gouvernement a également prévu la « création de zones d’aménagement concerté dans le périmètre afin d’assurer l’adéquation des constructions environnantes avec la vocation du site ».

Akpédjé Ayosso

29 novembre 2023