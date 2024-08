La Roche fera gagner 30 millions de F CFA de lots à l’ensemble de ses clients

La société de vente de matériaux de construction, de finition et d’équipements, « La Roche » a annoncé ce vendredi 16 août, la célébration son 45e anniversaire. Les événements marquant cette célébration ont été dévoilés au cours d’une conférence de presse au siège de la société à Akpakpa.

La société La Roche célèbrera de façon particulière les 45 ans de son existence. A cet effet, depuis le 20 juillet, elle a entamé une campagne de communication à travers des affiches pour informer sa clientèle et la population de façon générale.

La commémoration de ses 45 ans se déroulera avec des évènements exceptionnels : Une caravane va parcourir du 2 septembre au 23 octobre, les grandes villes du Bénin, de Cotonou à Porto-Novo, en passant par Lokossa jusqu’à Parakou. Au cours de la même période, un jeu tombola sera organisé avec plusieurs lots à gagner. « Il y aura 30 millions de F CFA de lots à gagner pour l’ensemble des clients. La tombola durera 45 jours ouvrés. La Roche est ouverte du lundi au samedi. Chaque jour de ces 45 jours, des lots seront gagnés », a expliqué le responsable commercial de La Roche, Vincent Fleury.

L’objectif visé par La Roche est de se rapproché de sa clientèle où qu’elle soit pour lui présenter ses produits. « Actuellement, pour voir les produits de La Roche, on fait la démarche de venir à Akpakpa. La Roche va se déplacer. On ira montrer aux populations ce que nous faisons, les nouveaux produits, les nouvelles marques. On va faire savoir aussi aux populations de ces villes que nous sommes en train de fêter un anniversaire, c’est une année spéciale, un moment spécial et que si elles veulent venir nous voir en retour à Akpakpa, elles seront les bienvenues », a souligné Monsieur Fleury avant d’ajouter qu’il y aura à la suite de la Caravane des journées portes ouvertes, à partir du 29 octobre au 9 novembre.

Pour Monsieur Fleury, « Ce sont des moments d’échanges, de formation, de discussion entre les professionnels du bâtiment, les clients de La Roche, les représentants de nos fournisseurs, de nos grandes marques internationales qui vont faire le déplacement durant cette période pour être avec nous pendant une semaine. ».

Et comme cerise sur le gâteau, une soirée de gala est prévue le 8 novembre à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, pour montrer que donner une connotation de fête à la célébration des 45 ans de La Roche. Les responsables de La Roche ont remercié leur clientèle qui leur fait confiance depuis 45 ans et affirment leur volonté de mieux faire. Ils n’ont pas oublié d’exprimer leur gratitude l’endroit des nombreux partenaires qui accompagnent la célébration de cet anniversaire.

