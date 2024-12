La Place du Souvenir en métamorphose

La Place du Souvenir, ex-Place des Martyrs, sera bientôt métamorphosée grâce à des travaux de réaménagements initiés par le gouvernement. Les travaux démarrent la semaine prochaine.

Le gouvernement veut rénover la Place du souvenir située dans le quartier Haie Vive à Cotonou. Cette esplanade de 7 663 m² sera équipée de bancs publics et accessible aux usagers. L’espace sera orné de plantes. Un éclairage moderne pour plus de convivialité et de fun y est également prévu. Les travaux seront menés tout en conservant l’intégrité de son monument emblématique.

Inaugurée le 16 janvier 1979, la Place du Souvenir accueille un monument en mémoire des dignes fils du Bénin tombés lors de l’agression du 16 janvier 1977. C’est le symbole de la défense de la patrie par des hommes et femmes du Bénin partant au combat.

Sur le site, il y a des statues de trois personnes dont deux hommes et une femme tenant en main des armes et le drapeau du Bénin.

Les travaux de réaménagements démarrent lundi 9 décembre 2024 et la Place du Souvenir sera fermée au public.

