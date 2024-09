La NOCIBE garantit une bonne rentrée à 12 000 apprenants à Pobè

La Nouvelle cimenterie du Bénin (NOCIBE), fidèle à sa politique RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise), a entamé ce vendredi 13 septembre 2024, la 4e édition de la campagne de distribution de kits scolaires au profit des élèves de la commune de Pobè, dans le département du Plateau. Au total 12 000 kits seront distribués aux apprenants pour le compte de la rentrée scolaire 2024-2025.

Joie et satisfaction pour les populations de la commune de Pobè. La NOCIBE soulage leur peine à la veille de la rentrée à travers la campagne annuelle de distribution de kits scolaires. La 4e édition a été lancée ce vendredi 13 septembre 2024 à l’EPP de Issaba. Elle permettra à environ 12 000 apprenants de bénéficier des kits scolaires et des frais de scolarité pour la rentrée 2024-2025.

« En plus des fournitures scolaires complets pour les bénéficiaires, des vêtements scolaires pour les enfants nouvellement inscrits à l’école, des blouses de travail pour le personnel enseignant, le PDG de la Nouvelle Cimenterie du Bénin fait encore don de l’intégralité des frais de scolarité à tous les élèves de Massè, d’Abadago et d’Issaba », c’est ce qu’a précisé Constant ASSOGBA, chef département Qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE), représentant Jean-Philippe EQUILBECQ, directeur général adjoint de la NOCIBE.

La NOCIBE, un partenaire de taille pour la scolarisation des enfants

A travers ses nombreuses actions dans le secteur de l’éducation dans la commune de Pobè, la NOCIBE apporte un appui significatif aux phénomènes de décrochage et de déperdition scolaires des élèves. Depuis qu’elle a initié les campagnes annuelles de distribution de kits, et pris en charge les frais de scolarité des apprenants, le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l’école s’est nettement amélioré ; entrainant un problème de manque d’infrastructures, notamment de tables et bancs, auquel elle essaie de trouver également de réponse. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, en plus des kits et des frais de scolarité, 400 tables et bancs ont été acquis au profit de plusieurs écoles primaires.

Pour ce qui concerne la construction et la rénovation des modules de classes, deux modules de salles de classes ont été inaugurés récemment à Itaraka, dans l’arrondissement de Ikpinlè. Un module de salles de classes a été réfectionné à l’EPP de Olorun Shogo, dans l’arrondissement de Massè. A cela s’ajoute la construction composée de deux modules de six salles de classes équipés en mobiliers plus bureau du directeur, un magasin, une cuisine pour la cantine scolaire, des installations externes avec clôture grillagée, et un aménagement paysager à l’EPP de Igbo Aadou. Les efforts de construction et de rénovation des infrastructures scolaires ont été étendus au CEG de Massè, et à l’EPP de Oko djèguèdè. Toutes ces actions selon le représentant du directeur général adjoint, dénote de la volonté du PDG, Latfallah LAYOUSSE, à étendre les actions sociales de la NOCIBE à d’autres localités.

Le maire de Pobè au nom de ses administrés, a exprimé ses remerciements à la NOCIBE pour avoir tenu son engagement. Par le don de fournitures scolaires et de frais de scolarité, elle libère « toute une génération » ; étant donné que des familles faute de moyens, ne pourront organiser la rentrée de leurs enfants. Après avoir rappelé quelques actions de la NOCIBE au profit de sa commune, notamment le don de tonnes de ciment souvent orientées vers le secteur de l’éducation, un secteur phare qui préoccupe tous les acteurs de développement, Simon DINAN a réitéré de l’engagement de la municipalité à accompagner la société et faire d’elle, une usine de référence au Bénin, en Afrique et dans le monde entier.

« Qui dit merci, renouvelle ses attentes », c’est ce qu’a souligné pour sa part le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, exprimant les remerciements du ministre à la NOCIBE. Raphaël HOUNKANRIN a invité les apprenants à faire un bel usage des kits mis à leur disposition, et à bien travailler pour des résultats reluisants aux différents examens en fin d’année.

Après ses mots de remerciement, le secrétaire général de la préfecture du Plateau a formulé les vœux de prospérité à la NOCIBE et souhaité qu’elle ait toujours les moyens pour satisfaire « progressivement » les doléances des populations, mais aussi, résoudre les problématiques de développement qui se posent dans les différentes localités. Profitant de l’occasion, le représentant du préfet du Plateau a fait ses hommages au PDG de la NOCIBE pour sa contribution à la résolution du problème de chômage des jeunes à travers des emplois décents, directs et indirects, ainsi que les multiples actions sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé, et de la sécurité.

« Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous assiste dans vos fonctions. Le don offert soulage non seulement les apprenants mais aussi les parents qui peinent pour satisfaire nos besoins de scolarisation », c’est par ces mots que Adéboyé, porte-parole des élèves, a exprimé ses remerciements à la NOCIBE. Promettant de faire un bel usage des kits à eux offerts, il rassure de bien travailler à l’école pour de meilleurs résultats.

De 5 000 kits en 2021, la NOCIBE est passée à 12 000 kits cette année 2024. Le nombre d’école bénéficiaires a également connu un accroissement passant de 28 à 35.

C’est en présence des enseignants, des élus locaux et communaux, des populations et du roi de Pobè que la campagne 2024-2025 de distribution de kits a été lancée.

