La HAAC invite les journalistes au professionnalisme

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti a ouvert ce mardi 25 février, les travaux de la 1ère session ordinaire des l’année 2020 de la HAAC.

Impacter la vie des médias, c’est l’objectif principal de cette session dont les priorités s’articulent autour de trois points.

Selon le président de la HAAC, il s’agit de la visibilité de l’institution grâce à la relance du bulletin d’information de régulateur, et la création d’un bureau chargé des relations avec les usagers et les partenaires locaux ; du respect des obligations contractuelles relatives au renouvellement ou non des conventions des radios et télévisions dont les conventions sont arrivées à terme depuis décembre 2019, et janvier 2020 ; et la mise en place de la procédure d’autorisation des médias en ligne ; et le suivi du respect des normes d’éthique et de déontologie afin que l’auto-saisine et l’examen des plaintes soit de plus en plus exercé.

Le président de l’institution chargée de la régulation des médias au Bénin n’a pas manqué d’inviter les journalistes à plus de professionnalisme dans le traitement et la diffusion des informations en cette période marquée par les élections communales et municipales de mai prochain.

Le personnel de la HAAC et les correspondants régionaux seront déployés sur le terrain pour suivre les informations qui seront produits par les médias, a-t-il annoncé.

F. A. A.

25 février 2020 par