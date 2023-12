La France, partenaire privilégié du Bénin dans la lutte contre le terrorisme

Comme annoncé, le chef d’État-Major de l’armée française, Thierry BURKHARD a effectué une visite de travail au Bénin le samedi 09 décembre 2023. Lors d’une conférence de presse conjointe animée avec Fructueux GBAGUIDI, chef d’État-Major de l’armée béninoise, le partenariat avec la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et la question relative à une base militaire au Bénin ont été évoqués.

Les besoins de partenariat souvent au cœur des échanges entre Thierry BURKHARD, chef d’État-Major de l’armée française et son homologue du Bénin. Le patron des forces armées françaises l’a signifié au cours de la conférence de presse conjointe animée samedi 09 décembre 2023. Pour lui, la visite effectuée au Bénin dans le cadre de ce partenariat, est « un avantage supplémentaire ». « C’est mieux de comprendre quels sont les besoins en termes de partenariat pour lui permettre d’être plus efficace dans la guerre contre le terrorisme. C’est le Général GBAGUIDI qui mène cette guerre, ce n’est pas l’armée française ni aucune autre armée », a confié Thierry BURKHARD.

Le général Fructueux GBAGUIDI au cours des échanges avec les journalistes, a exprimé sa détermination à gagner la guerre contre le terrorisme. Et ce, s’inspirant des pays ayant réussi la lutte anti-terroriste. « Nous avons une guerre à gagner. Si l’armée doit aller chercher l’expertise sur la planète Mars, elle ira. Une mission m’a été confiée, j’ai l’intention de l’accomplir jusqu’au bout », a-t-il martelé.

Sur la question relative à une base militaire au Bénin, le patron de l’armée française s’est voulu rassurant. « Non, il n’y a pas de base militaire française au Bénin. Il n’y a non plus de mission militaire permanente ici. Vous êtes au Bénin, et s’il y avait une base française, vous la verriez. Mais dans le cadre du partenariat militaire opérationnel, il y a des détachements français opérés avec l’armée béninoise qui répondent à des besoins exprimés et dès la fin des missions, ils quittent le territoire ».

« Une base militaire, ça se construit à deux. Le Bénin n’est pas demandeur et n’a reçu aucune demande sur le sujet. Dans notre pays, aucune loi n’a encore permis la mise en place d’une base militaire. […]. Une base militaire, elle est physique avec des bâtiments, des aéronefs, du matériel ...etc. Mais il n’y en a pas. Alors non, ce n’est pas envisagé », c’est ce qu’a précisé pour sa part, Fructueux GBAGUIDI, chef d’État-Major de l’armée béninois.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin bénéficie du soutien et de l’accompagnement de la France dans divers domaines (assistance, instruction, et formation, équipements, etc).

F. A. A.

11 décembre 2023 par ,