La Fondation de Moov Africa au côté des personnes handicapées de Ko-Koumolou

Une délégation de la fondation de Moov Africa conduite par sa secrétaire exécutive, Dolorès Chabi Kao, a procédé ce jeudi 09 décembre 2021, à la remise officielle d’un équipement mobile d’extraction de l’huile rouge et d’un kit GSM pour la vente de recharge et Moov money à l’association Gbénonkpo, une association des personnes handicapées de la commune d’Ifangni, grâce au management de l’ONG Djididé.

L’initiative qui entre dans le cadre de la célébration de l’édition 2021 de la journée internationale des personnes handicapées a eu pour cadre l’esplanade de l’arrondissement de Ko-Koumolou. Elle a connu la présence du maire de la commune d’Ifangni, Frank Okpèïcha, des élus locaux et d’autres acteurs.

Composé d’un tricycle, d’un moulin à noix de palme incorporé. Un équipement mobile qui va permettre aux personnes handicapées de circuler dans les villages pour offrir de l’extraction de l’huile de palme.

Le kit commercial constitué d’un téléphone portable et d’une SIM avec un capital de cent mille francs (100.000) francs CFA, permettra à l’association Gbénonkpo via le bénéficiaire d’offrir des services de vente de recharge et de Moov money dans la localité .

Un acte qu’ont salué élus locaux, responsables d’organisations non gouvernementale, des membres de l’association de développement de l’arrondissement de Ko-Koumolou et d’autres acteurs présents sur les lieux. Ils ont dit à cet effet, leur reconnaissance et gratitude aux responsables de la fondation fe Moov Africa qui, selon eux ne cesse d’œuvrer pour l’autonomisation des personnes handicapées dans la commune d’Ifangni. Aussi ont-ils réitéré sur place leur engagement chacun en ce qui le concerne pour une mobilisation générale en vue du mieux-être des personnes handicapées.

La présidente de l’association des personnes handicapées de la commune d’Ifangni, Marcelline Lodonou pour sa part, a remercié les uns et les autres notamment la fondation de Moov Africa pour toutes ses actions à l’endroit de ses pairs. « Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l’association Gbénonkpo. Nous les personnes handicapées de la commune d’Ifangni nous vous remercions beaucoup. Ce que vous avez fait pour nous, ce n’est pas nous qui allions vous récompenser. C’est Dieu. Ce n’est pas facile de penser aux personnes handicapées. Ce n’est pas facile, ce n’est pas n’importe quelle organisation ou association qui peut le faire », a-t-elle laissé entendre, très émotionnée.

Selon la secrétaire exécutive de la Fondation de Moov Africa, Dolorès Chabi Kao, il s’agit de l’insertion sociale des personnes handicapées. « Aujourd’hui nous sommes venus donner à l’association Gbénonkpo un tricycle pour permettre à une personne en situation de handicap moteur de pouvoir travailler. Nous sommes ici pour l’insertion sociale des personnes en situation de handicap », a-t-elle expliqué. Cette insertion sociale, notifie-t-elle, c’est un de nos objectifs clés à la Fondation Moov Africa. « C’est un engagement prioritaire pour la fondation de Moov Africa d’aider toutes les personnes en situation de handicap à s’insérer dans la vie », a ajouté la secrétaire exécutive de Moov Africa.

Rappelant à cet effet les actions menées dans ce cadre dans la commune d’Ifangni par sa fondation, Dolorès Chabi Kao est revenue de façon détaillé sur la composition de l’équipement offert ce jour à l’association Gbénonkpo via une personne en situation de handicap moteur. « Nous sommes dans une région où on fait l’extraction de l’huile de palme. En achetant ce tricycle nous favorisons la mobilité d’une personne en situation de handicap. Dans le tricycle il y a été acheté un matériel d’extraction d’huile de palme. Les deux combinés ensemble, permettrons à cette personne bénéficiaire de passer de maison en maisons pour proposer des services d’extraction d’huile de palme. C’est simple et c’est concret. Ça permet à l’association Gbénonkpo à travers l’un de ses membres de gagner sa vie », a-t-elle exposé.

Parlant du kit commercial, la secrétaire exécutive de Moov Africa a par ailleurs souligné que sa fondation a permis à cette association de pouvoir vendre les produits de Moov Africa à travers le don d’un kit commercial avec un capital de 100.000F. Lesquels services, à l’en croire permettront à la personne bénéficiaire d’être utile à la société.

A son tour, le maire de la commune d’Ifangni, Franck Okpèïcha a remercié la Fondation de Moov Africa qui selon lui est à l’écoute de la population d’Ifangni. La meilleure manière de sortir de la pauvreté, dit-il, c’est de rendre productif le pauvre et c’est ça la fondation Moov Africa a compris en permettant à nos parents en situation de handicap d’être productifs. « Ça c’est une joie pour nous au niveau de la commune de voir que la fondation Moov est en train de nous aider à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Parce que ses actions impactent considérablement la population et ça affectent le développement socio-économique de notre cité », a-t-il reconnu.

Indiquant que les uns et les autres sont tous des handicapés ambulants, il a dit être solidaire avec les personnes en situation de handicap qui selon lui est une situation passagère. « Nous restons solidaire pour les appuyer et les aider à quitter cette situation pour qu’ensemble nous pussions participer au développement de notre commune », a laissé entendre le maire avant de rassurer d’un bon usage du matériel pour la pérennisation de ce geste.

L’autorité communale a également plaidé pour l’extension du réseau de Moov Africa dans la commune d’Ifangni afin de permettre à tous ses administrés de bénéficier des services et offre de ce réseau de téléphonie mobile.

Rappelons que la cérémonie a pris fin par la remise symbolique du matériel et la visite de deux stands appartenant à d’autres femmes ayant bénéficié d’appui de Moov Africa dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme édition 2021.

Quelques images de la cérémonie

9 décembre 2021 par