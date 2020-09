Parti d’Idi-Oro, à Ifangni, vendredi 18 septembre dernier, le « Bus de la rentrée scolaire 2020-2021 » de la Fondation Etisalat Bénin poursuit son itinéraire, à travers tout le pays. Il a marqué hier, mercredi 23 septembre, une escale à N’Dali. A l’occasion, des kits scolaires et des cache-nez ont gratuitement été distribués à plus d’une cinquantaine d’enfants vulnérables du Centre de promotion sociale de la commune.

Par Nazaire TAHOUE

Au Centre de promotion sociale de la commune de N’Dali où elle était hier, mercredi 23 septembre, dans le cadre de son initiative le « Bus de la rentrée scolaire 2020-2021, la Fondation Etisalat Bénin a gratifié plus d’une cinquantaine d’enfants vulnérables, en kits scolaires. En cette veille de la rentrée prévue pour le lundi 28 septembre prochain, c’est un soulagement qu’elle vient ainsi d’apporter à leurs parents. Il va s’en suivre également l’amélioration des résultats scolaires de fin d’année scolaire au niveau des enfants.

La secrétaire exécutif de la Fondation remettant des kits ou des cace-nez à des enfants

« A Moov Bénin aussi, on donne. On fait du social », a indiqué la secrétaire exécutif de la Fondation, Doloresse Chabi-Kao, pour justifier la portée de l’acte posé. « D’habitude, nous allons dans les écoles. Mais cette année, nous avons décidé de travailler avec les centres de promotion sociale », fait-elle observer. « Moov Bénin, à travers la Fondation, vous souhaite une bonne rentrée », a-t-elle poursuivi, en s’adressant aux bénéficiaires, lesquels sous le regard de leurs parents qui les ont accompagnés, étaient tout heureux.

En effet, chaque année, la Fondation Etisalat Bénin organise l’activité dénommée le « Bus de la rentrée scolaire. A cette occasion, elle procède à la distribution de milliers de kits scolaires sur l’ensemble du territoire national.

Le kit est composé de sac, de cahiers, de vrais dessinateurs, de stylos et diverses autres fournitures scolaires. La particularité de cahiers remis, c’est que leurs couvertures renseignent ou sensibilisent sur la pandémie du coronavirus et les gestes barrières pour lutter contre sa propagation. S’inscrivant dans ce même combat, chaque enfant a également reçu, en dehors des kits, deux cache-nez.

Des enfants rendus heureux par Moov Bénin et la Fondation

« Votre initiative nous a surpris », a confié, au nom des membres du Conseil communal, le chef de l’arrondissement central de N’Dali, Abdou-Rahib Suanon. Tout en la louant, il a saisi l’occasion pour soumettre quelques doléances aux responsables de la Fondation, surtout la fourniture en eau potable qui constitue un véritable calvaire pour les populations de la commune. Il a ensuite exhorté les enfants à faire un bon usage des fournitures, puis a bien travailler en classe afin d’encourager leurs généreux donateurs.

Avant lui, c’est le responsable du Centre de promotion sociale, Yves Ezin Dossou, qui a aussi salué l’initiative. « Elle permettra à ces enfants orphelins, sans soutiens ou victimes de trafic ou de la traite, de bien pouvoir commencer la rentrée », s’est-il réjoui. Avec le chef de l’arrondissement central de N’Dali, il a invité les populations de la commune a faire davantage confiance aux différents produits proposés par Moov Bénin.



Grâce à la Fondation, ils vont pouvoir commencer la rentrée

