La Fondation Earth Love United et Floresta pour un partenariat mondial

Face au réchauffement climatique et ses multiples conséquences pour l’humanité, la restauration des forêts apparaît comme un impératif . Dans cette approche, l’initiative de la Fondation Earth Love United en cours en Republique du Bénin et Floresta au Cambodge convergent et vise à terme à recourir à la grande capacité d’absorption du CO2 des forêts pour capter et stocker ce gaz qui constitue une menace pour la planète entière. Un accord de partenariat entre les deux structures est en cours signature.

La Fondation Earth Love United et Floresta dans un partenariat mondial pour la protection, la préservation, et la restauration des forêts ainsi que le financement de recherches pour le captage et le stockage de CO2.

Très active lors de la COP 26 en Ecosse, la Fondation Earth Love United, a présenté une solution naturelle de capture et de stockage de Carbone, basée notamment sur la forêt. En l’occurrence, les mangroves les algues et les herbiers . L’objectif de la Fondation présidée par Jean Missinhoun est d’arrêter la dégradation de la flore, de travailler avec les populations en vue de la restauration des forêts pour un boom de l’économie verte plus harmonieux et moins dégradant.

Une vision en harmonie avec l’initiative de Floresta en cours actuellement au Cambodge. Si au Bénin, la Fondation Earth Love United œuvre pour la mise en place d’une plate forme pour le captage et le stockage du CO2 à partir des forêts de mangrove en symbiose avec les populations riveraines sur une superficie de plus de 625.000 ha, au Cambodge Floresta à quand à elle déjà reboisé ou restauré 17.000 ha de forêt de teck pour une industrie forestière plus verte et pérenne.

La restauration des forêts pour quelle finalité ?

En déclarant la décennie 2021 celle de la restauration des forêts, l’ONU a reconnu que le reboisement de la planète ou la restauration des forêts est un impératif.

En effet, le rôle majeur des forêts dans l’équilibre de la planète est indispensable pour l’humanité. Elles sont le réservoir naturel de captage et de stockage du CO2. Principaux foyers de la biodiversité terrestre, les forêts participent à la prévention de l’érosion des terres, fournissent de l’énergie et des moyens de subsistance à plus de 2 milliards de personnes à l’échelle mondiale, sans oublier leur rôle déterminant dans la purification de l’eau potable.

With Climate Change comes the necessity of preserving crucial ecosystems like mangroves. Carbon can be stored within mangrove soils for thousands of years making mangrove forests a “carbon sink” for atmospheric carbon dioxide. #Mangroves #ClimateChange #ELU #EarthLoveUnited pic.twitter.com/JvqyrGnL47 — Earth Love United (@EarthLoveUnited) January 24, 2022

Selon Morad Hadad , président et fondateur du projet Floresta, un reboisement respectueux, prenant en considération la biodiversité de l’écosystème naturelle, joue un rôle bien plus important que sa seule capacité à fixer du carbone. En effet, les forêts sont un outil de protection et de conservation important pour la plupart des espèces de la faune et de la flore dont la déforestation est la principale cause de mise en danger.

Le reboisement permet de recréer leurs habitats naturels, garantissant ainsi leurs survies.

Lors de leur croissance, les arbres fixent une quantité très importante de CO2 ce qui fait de la restauration massive de nos forêts l’un des meilleurs et plus simples outils à notre disposition pour atteindre la décarbonisation à grande échelle et rééquilibrer notre atmosphère

Une restauration aux avantages socio- economiques moins dégradant

Pour le Président Morad Hadad, la restauration des forêts offre de multiples avantages sociaux, économiques et environnementaux améliorant considérablement les moyens de subsistance des communautés locales, atténuant les effets négatifs du changement climatique, augmentant la sécurité alimentaire et protégeant les sols et les ressources en eau.

Néanmoins, l’un des défis majeurs de tout projet de reboisement est sa pérennité et sa durabilité.

En effet, la plupart des territoires victimes de déforestation abritent des activités d’exploitation forestière illégales très intenses, car ces activités apportent une réponse à un besoin à court terme d’amélioration des conditions de vie de leurs auteurs.

La mise en place des forêts , bénéficiant de tous les services et infrastructures fournis par la ferme commerciale de teck, est un élément stratégique offrant une alternative viable aux communautés locales pour poursuivre leur développement économique, améliorer leurs conditions de vie, mieux comprendre l’importance de leurs forêts et participer ensuite aux efforts de préservation.

La survie de l’humanité dépend de sa capacité à vite renoncer aux énergies fossiles au profit des énergies vertes. Le boom de l’Economie verte s’annonce. Selon de récentes études plus poussées dans le domaine, les forêts de mangrove du monde sont capables de séquestrer jusqu’à 380 millions de tonnes de CO2.

A ce titre, leur restauration pourrait rapporter 11,8 milliards de dollars d’ici 2040 grâce à la vente de crédits de carbone bleu (pour le carbone collecté par les écosystèmes océaniques et côtiers). Un secteur qui pourrait intéresser les fonds verts du continent africain .

