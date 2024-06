La Fondation Claudine Talon sauve encore 31 femmes

A travers le projet Zéro fistule obstétricale au Bénin, la Fondation Claudine Talon redonne de l’espoir à 31 femmes définitivement guéries de cette affection qui apparait chez certaines femmes après un long accouchement.

Joie et satisfaction pour des femmes définitivement guéries de la fistule obstétricale. Ceci, grâce au projet Zéro fistule obstétricale au Bénin de la Fondation Claudine Talon.

A travers les trois volets d’actions du projet que sont, la recherche et le dépistage de cas de fistule obstétricale ; l’organisation de chirurgies réparatrices et la prise en charge pré et post-opératoire ; et la réinsertion socio-économique par un appui à la mise en place d’une activité génératrice de revenus, 31 femmes souffrant de la fistule obstétricale retournent dans leurs communautés respectives après plusieurs semaines de convalescence, pour une vie normale et épanouie.

Engagée depuis l’an 2017 dans la lutte contre la fistule obstétricale, la Fondation Claudine Talon a favorisé le dépistage de 1.144 femmes ; 751 ont été opérées et 491 totalement guéries ont bénéficié d’un appui pour la mise en place d’une activité génératrice de revenus.

