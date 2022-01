Le village Arbonga dans la commune de Banikoara bénéficie d’un centre de santé érigé par la Fondation Claudine Talon et la Sodeco. L’inauguration a été faite ce jeudi 27 janvier 2022.

Les populations d’Arbonga, de Kori, de Guinguiri auront désormais un accès plus facile aux soins de santé. La Fondation Claudine Talon et la Sodeco ont doté le village d’Arbonga d’un centre de santé "Wanrou" (Vie).

Il fallait parcourir environ 15 km pour accéder au centre de santé le plus proche. Le centre de santé « Wanrou » a une maternité, un dispensaire et deux résidences meublées. A cela s’ajoutent un plateau technique moderne, une ambulance équipée.

Un poste d’eau autonome avec une borne-fontaine a été réalisé dans ce centre de santé. Toute la localité a été connectée au réseau de la SBEE sur une distance d’environ 11 km.

Wanrou est un centre de santé public sous la tutelle du Ministère de la Santé. Il sera officiellement en service le lundi 31 janvier 2022.

29 janvier 2022 par ,