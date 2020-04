La Fondation Abakè porte assistance au groupement "Amour du prochain"

La Fondation Abakè est allée porter assistance au groupement de femmes du 10 ème arrondissement de Cotonou, "Amour du prochain’’ ce mercredi 29 avril 2020. elle leur a fait don de masques et vivres.

Le but de cette action sociale en cette période de la pandémie de coronavirus est d’apporter une aide significative à ces femmes regroupées au sein de l’association "Amour du prochain" et qui s’investissent dans la production locale, afin qu’elles se prennent mieux en charge mais aussi pour qu’elles puissent se protéger contre le coronavirus.

La délégation de la Fondation Abakè conduite par la coordonnatrice Chérita Walter est allée distribuée des masques de production locale et des vivres à ces femmes pour contribuer à la préservation de leur santé en ces temps où nul n’est épargné par la pandémie du coronavirus..

La coordinatrice nationale de la Fondation Abakè, Chérita Walter et le responsable en charge des médias, Abd’el Khader Achirou ont profité de l’occasion pour pour sensibiliser les femmes sur les règle d’hygiène à observer pour éviter la contamination « Il faut porter le masque partout et pendant vos activités, observer la distanciation sociale. N’oubliez surtout pas de laver régulièrement vos mains… Votre bien être et celui de votre famille, c’est tout l’intérêt de la Fondation Abakè », a fait savoir Abd’el Khader Achirou.

Toute joyeuse, la présidente du groupement ‘’Amour du prochain’’, Germaine Allioli au nom de tout le groupe a remercié les donateurs pour leur sens de solidarité. Elle a prié pour la présidente de la Fondation qui n’est pas à son premier geste à leur endroit. « Elle nous a toujours soutenu »,a-t-elle précisé.

En effet, pour aider les femmes au Bénin, Abake’s Foundation, fait des microcrédits et le finance des projets innovants et porteurs d’avenir. Et les femmes du Groupement Amour du prochain ont déjà bénéficié par le passé, de cet accompagnement de la Fondation présidée par Abakè Assongba épouse De Rosa.

Il faut souligner que la Fondation Abake a fait confectionner par des couturiers locaux 8000 masques, et fabriquer au Bénin des gels hydro alcooliques qui seront entièrement distribués aux personnes les plus exposées et vulnérables gratuitement.

