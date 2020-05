La Fondation Abakè ne baisse pas les bras dans sa lutte contre la propagation du Coronavirus en milieu scolaire. Après les écoles collèges de Dassa-Zoumè jeudi 28 mai, une équipe de la fondation, conduite par sa coordinatrice nationale, Chérita Walter, s’est rendue dans plusieurs Ecoles primaires publiques dans les communes de Calavi, Sèmè kpodji et Porto-Novo pour la distribution des dispositifs de lavage de mains.

Au total une dizaine de kits de lavage de mains ont été distribués. Les Ecoles primaires publiques bénéficiaires sont celles de Cococodji Jardin, de Cococodji centre dans la commune de Calavi, les Ecoles primaires publiques de Djeffa, de Djeffa Glégbonou, et de Sékandji 3 dans la commune de Sèmè-kpodji et l’Ecole primaire publique de Djègandaho dans la commune de Porto-Novo. Il faut préciser qu’au cour de l’opération de distribution, la mosquée centrale de Cococodji a aussi bénéficié d’un dispositif de lavage de mains.

Cette opération, à en croire les explications de la coordinatrice de la fondation, Chérita Walter, est d’une part la satisfaction de l’une des doléances formulées par les responsables de ces écoles lors du passage de la délégation de la fondation pour la distribution de masques de protection aux apprenants. D’autre part, l’objectif de cette opération est d’accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. « Notre objectif n’est pas de ravir la vedette à l’exécutif mais d’appuyer leurs efforts pour la protection de nos enfants », a prévenu madame Walter.

A chaque étape, la remise du kits de lavage de mains est précédée d’une séance de sensibilisation des représentants de la fondation sur les gestes barrières contre le Coronavirus.

Les responsables des différentes écoles bénéficiaires n’ont pas manqué de remercier leur donatrice (la Fondation ABAKÈ) qui pour eux est venue régler une situation urgente et nécessaire au moment où il le faut.

« Nous remercions très sincèrement la Fondation ABAKÈ pour nous avoir doté de masques et de dispositif de lavage de mains. Les mots nous manquent pour vous témoigner notre gratitude. Mais nous vous promettons d’en faire un bon usage », a assuré le directeur du groupe A de l’Epp de Djeffa, Topanou Laurent.

Comme monsieur Topanou, les différents responsables des écoles bénéficiaires ont apprécié le geste de solidarité de la Fondation ABAKÈ à leur endroit. Mais ils n’ont pas manqué rappeler à la coordinatrice de la Fondation ABAKÈ, les autres doléances qui ne sont pas encore satisfaites.

Le Directeur de l’Ecole primaire publique de Cococodji Jardin, Fidèle Johnson a rappelé que son établissement est dans le besoin d’une clôture pour la sécurité des usagers de l’établissement.

De façon générale les différents bénéficiaires ont rassuré les donateurs de faire un bon usage des dispositifs de lavage de mains.

Il faut préciser que la distribution de dispositifs de lavage de mains dans les écoles est précédée de don de vivres offerts aux têtes couronnées de la famille de la Présidente de la fondation, madame Abakè Assongba De Rosa.

29 mai 2020 par