La Criet renvoie le dossier des 4 magistrats au 2 février

Le dossier des deux magistrats sous mandat de dépôt et des deux sous convocation pour ‘’abus de fonction, tentative de corruption d’agent public et escroquerie’’ a été renvoyé au 2 février 2023.

A l’issue de l’audience du jeudi 12 janvier 2023, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a renvoyé le dossier des quatre magistrats dont 2 en prison et 2 sous convocation au 2 février 2023.

A l’audience, le ministère public a requis le renvoi du dossier en instruction car les faits reprochés aux magistrats sont de nature criminelle. Il a été demandé également à la Cour de se déclarer incompétente.

Poursuivie dans le dossier au même titre que les magistrats, une femme s’est évanouie lors du procès devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). La prévenue a été transportée d’urgence à l’hôpital pour des soins.

Les quatre magistrats sont poursuivis pour « abus de fonction, tentative de corruption d’agent public et escroquerie ».

Les magistrats ont été interpellés à la suite d’une plainte de la femme d’un détenu. En prison depuis le 21 novembre 2021 pour des faits d’abus de confiance portant sur la somme de 84.000.000 FCFA, le mari de la femme a été approché par un autre détenu qui a promis mettre en branle son réseau dans le milieu judiciaire pour une remise en liberté. 250.000 FCFA ont été remis à une intermédiaire pour organiser un déjeuner à l’endroit des magistrats afin de négocier la remise en liberté. Le paiement d’une somme de 4 millions FCFA avait été exigé. Un montant que la femme n’a pu mobiliser. Fâchée, l’intermédiaire aurait indiqué que le dossier serait renvoyé jusqu’au paiement intégral.

Le jour de l’audience (7 décembre 2022), la demande de remise en liberté provisoire du détenu a été rejetée et le dossier renvoyé au 11 janvier 2023.

La femme du détenu estimant que le renvoi du dossier est une mesure de représailles, a dénoncé les faits au Gardes des Sceaux. C’est à partir de là que les magistrats ont été interpellés.

Marc MENSAH

16 janvier 2023 par ,