La Corsair Foot Academy s’ouvre au Bénin pour promouvoir le football et l’inclusion sociale

La Corsair Foot Academy, une initiative portée par l’association BeCom, en collaboration avec Luc SONOR, ancien international français, annonce aujourd’hui sa collaboration avec le Bénin, terre émergente du football, pour étendre son impact social et promouvoir l’inclusion à travers le sport et le football singulièrement.

Depuis sa création en 2016, la Corsair Foot Academy a été un catalyseur de rêves pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans, en particulier dans les quartiers défavorisés. Encadrée par d’anciens footballeurs de renommée internationale tels qu’Emmanuel PETIT, Sidney GOVOU, Jean-Luc ETORRI et bien d’autres, l’académie a offert une plateforme structurée aux jeunes talents, filles et garçons confondus.

La compagnie aérienne CORSAIR s’est rapidement associée à cette vision, faisant de la Corsair Foot Academy l’un de ses projets associatifs phares. Ensemble, BeCom et Corsair ont œuvré pour offrir aux jeunes footballeurs ultramarins des opportunités de développement égales à celles de leurs homologues hexagonaux.

Aujourd’hui, après le succès des précédentes éditions aux Antilles, la Corsair Foot Academy franchit une nouvelle étape en s’associant avec le Bénin (20, 22 et 23 mars). Issu de cette collaboration, un programme ambitieux articulé autour de trois axes principaux a été mis en place :

Identification des talents : Un grand rassemblement de sélection sera organisé dans les quartiers défavorisés, ouvert à tous les enfants, sans distinction. Les 50 meilleurs joueurs seront sélectionnés pour participer à un stage de deux jours encadré par d’anciens professionnels de renommée internationale.

Accès aux infrastructures et environnement structuré : La Corsair Foot Academy offrira aux jeunes béninois, en particulier dans les quartiers défavorisés ou éloignés, l’accès à des infrastructures et à un environnement propice à leur développement footballistique pendant deux jours.

Récompenses et soutien : Des licences, des sets complets d’équipements et des programmes éducatifs d’une année seront pris en charge pour les 10 enfants les plus méritants.

Cette collaboration entre la Corsair Foot Academy et le Bénin a pour objectif de soutenir la politique de la fédération de ce pays, visant à tisser des liens avec les populations des quartiers à travers la pratique du football et l’instruction.

"Nous sommes ravis de lancer cette collaboration avec le Bénin, nation passionnée par le football. Nous croyons fermement que le football peut être un puissant moteur de changement social et d’inclusion, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour réaliser cet objectif.", déclare Rony BERAL, Directeur de la CFA.

À propos de la Corsair Foot Academy :

La Corsair Foot Academy est un stage de football à caractère social à destination des jeunes âgés de 12 à 16 ans, encadré et dirigé par des anciens footballeurs de niveau international. Créée en 2016 par l’association BeCom, l’académie vise à offrir des opportunités de développement égales pour les jeunes footballeurs des quartiers défavorisés. La Corsair Foot Academy bénéficie du soutien de la compagnie aérienne CORSAIR, qui en a fait l’un de ses projets phares.

A propos de Corsair :

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal). Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

