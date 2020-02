Une séance de travail a réuni vendredi 07 février 2020 à la salle des fêtes de la tour administrative de Cotonou, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le ministre de la Santé, le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Cotonou, ainsi que des responsables de l’association des parents d’élèves d’établissements et de la Police républicaine.

Cette rencontre intervient à la suite du constat fait par les autorités béninoises de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire.

Selon le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Mahougnon Kakpo, des apprenants se livrent à des comportements déviants en milieu scolaire à travers la consommation de stupéfiants. Face à cette situation indique le ministre, le gouvernement doit agir en mettant fin à ce phénomène.

D’après le procureur de la République, Mario Metonou, en janvier 2020, cinq élèves mineurs d’un collège de Cotonou ont consommé un gâteau d’anniversaire fait avec du cannabis. Les investigations ont permis d’identifier le fournisseur du gâteau. Ce dernier à l’habitude de servir les apprenants des collèges et lycées de Cotonou.

La drogue est distribuée sous forme de pilules, de bonbons, de gâteaux, de jus de fruit, jus de bissap etc.

Les enquêtes en cours permettront d’arrêter toutes les personnes qui prennent part à cette activité.

La procédure menée révèle que ‹‹ la vente et la consommation des drogues en milieu scolaire par des mineurs n’est pas un phénomène nouveau›› .

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a souligné les effets néfastes de la consommation de la drogue sur la santé.

Les parents d’élèves, les responsables d’écoles et tous les acteurs concernés sont appelés à prendre leurs responsabilités.

A.A.A

