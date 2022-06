La Cellule de contrôle de la gestion des communes installée

La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a été installée, vendredi 17 juin 2022.

A la suite de leur nomination en Conseil des ministres le 15 juin dernier, les membres de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes coordonnée par Aminou Adjélé Mamam ont été officiellement installés dans leur fonction. La cérémonie s’est déroulée dans l’après-midi du vendredi 15 juin 2022 par le ministre d’État en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané.

La mission de la Cellule est de « veiller de façon rigoureuse, au suivi et au contrôle de la gestion des affaires communales dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ». Une mission pour laquelle l’accompagnement du gouvernement ne manquera pas afin d’atteindre les objectifs, selon les assurances du ministre d’État aux membres de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes.

