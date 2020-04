La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a vidé le dossier FNM (Fonds national de micro finance) qui oppose l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché à l’Etat béninois. Au terme du procès qui s’est achevé dans la nuit de ce samedi 04 avril 2020, l’ex argentier national a été condamné à une peine de 20 ans de prison et une amende de 100 millions de francs CFA.

La Cour a par ailleurs ordonné la confiscation au profit de l’Etat béninois, de tous les avoirs en banque de Komi Koutché ouverts dans les livres de BOA-Bénin et de BSIC contenant un montant estimé à 15 millions F CFA, et le dépôt à terme d’une somme de 90 millions dans un compte à la BIBE Finance and Security.

Le juge a également ordonné la saisie des biens immobiliers de l’ancien directeur général du FNM. Estimés à 13, ils sont répartis à Cotonou, Abomey-Calavi et Bantè. Les produits issus de la réalisation par voie régulière de ses biens immeubles, selon la décision du juge, seront versés au Trésor public. Un mandat d’arrêt a également été décerné contre Komi Koutché.

Absent au procès, il a déposé par le biais de son avocat, Me Théodore Zinflou, une correspondance par laquelle il a présenté ses excuses à la Cour. Cette lettre, le président de la Cour, le magistrat Cyriaque Dossa, président de la CRIET, l’a jugée illégitime.

F. A. A.

4 avril 2020 par