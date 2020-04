La CENA recrute du personnel complémentaire

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) lance un appel à candidatures en vue du recrutement complémentaire de Membres de postes de vote (MPV).

Pour ce recrutement entrant dans le cadre de l’organisation des élections communales du 17 mai, seuls ceux qui n’avaient pas déposé de dossiers au poste de MPV sont concernés.

Selon le communiqué de la CENA, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et résider dans la commune de leur centre de vote. Un cadre A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite et résidant dans le département peut également postuler.

Le dossier de candidature est composé d’une fiche d’inscription dûment remplie à télécharger à l’adresse www.cena.bj, une copie d’une pièce nationale d’identité ou de la carte LEPI et une copie du diplôme requis.

L’enregistrement des dossiers de candidature se fera auprès des équipes de la CENA installées au sein des mairies de 9 heures à 17 heures, à partir du lundi 20 avril et se déroulera selon un calendrier qui sera affiché dans chaque mairie et publié sur le site web de la CENA.

