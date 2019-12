La CEDEAO félicite Talon pour les mesures d’apaisement

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis à Abuja ce samedi 21 décembre 2019 dans le cadre du 56ème sommet ordinaire de l’organisation.

Au cours des travaux, les dirigeants de l’espace ont félicité le président Patrice Talon pour le dialogue politique qu’il a initié pour le dégel de la crise politique au Bénin. Ils ont par ailleurs exprimé leur satisfaction pour le consensus obtenu entre les autorités et les membres de la classe politique béninoise, et les mesures d’apaisement prises à la suite de ce dialogue.

La Conférence des chefs d’Etat a enfin appelé les autorités et acteurs politiques béninois à poursuivre le dialogue et à s’appuyer sur les résultats du dialogue politique pour renforcer l’unité nationale et la stabilité du pays.

En octobre dernier, le président Talon a organisé un dialogue politique auquel ont pris part les partis politiques du pays. Une initiative qui avait pour but d’apaiser la crise née des dernières élections législatives du fait de l’exclusion des partis politiques de l’opposition.

