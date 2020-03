La BRVM célèbre l’excellence

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA (BRVM) a célébré ce vendredi 06 mars 2020 à Abidjan, la culture de l’excellence chez les jeunes filles scolarisées avec l’ONG Dynamique Excellence Afrique qui vulgarise les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique) auprès des jeunes filles.

La cérémonie Ring the Bell for Gender Equality a connu la présence du Directeur Général de la BRVM Edoh Kossi Amenounve, de Mesdames Nabou FALL (Présidente WIC Côte d’Ivoire) ; Pierrette KOUAKOU (UBA Côte d’Ivoire et du personnel féminin de la BRVM et du DC/BR.

Sensibiliser les acteurs des marchés financiers sur la question de l’autonomisation économique des femmes et sur les opportunités pour le secteur financier de faire progresser l’égalité des genres pour un développement plus harmonieux et plus durable ; tel est l’objectif visé par l’édition 2020 de Ring the Bell for Gender Equality.

La Journée Internationale de la Femme 2020 a pour thème « Je suis la Génération Egalité : Levez-vous pour les droits des femmes ».

Selon la BRVM, il s’agit d’un « engagement, un appel en faveur de la justice économique et des droits pour toutes et tous, de l’autonomisation des femmes et de promotion de la technologie et de l’innovation afin qu’elles puissent contribuer à favoriser l’égalité des sexes et le leadership féminin ».

« L’égalité du genre ne se décrète pas. Elle se prépare. Cette préparation consiste à donner des chances égales aux jeunes filles et aux jeunes garçons afin de pouvoir lutter, compétir et se réaliser à l’âge adulte. La parité ira de soi après », a affirmé M. Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM.

L’ONG Dynamique Excellence Afrique K2 (DynExcAfrica), invitée de la BRVM à cette édition est une organisation qui promeut la culture de l’excellence chez les jeunes filles scolarisées des quartiers populaires et des zones rurales, encourage, motive et prépare les jeunes filles à embrasser des domaines liés aux STEM (Science, Technologie Ingénierie et Mathématique).

Elle facilite également l’accès à l’information et à des formations de qualité, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique et à la promotion des STEM en bâtissant une génération de jeunes filles africaines compétentes et compétitives au service du développement durable de l’Afrique.

Ring the Bell for Gender Equality est le fruit d’un partenariat entre la SFI/IFC, le Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, l’UN Global Compact, l’ONU-Femmes, la World Federation of Exchanges et Women in ETFs.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images

