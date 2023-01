La 5e édition du Festival de Cinéma Russe ouverte

L’ambassadeur de Russie près le Bénin, Igor EVDOKIMOV a ouvert vendredi 20 janvier 2023 à Cotonou, la 5e édition du Festival de Cinéma Russe. Plusieurs films seront projetés à l’occasion de l’évènement culturel qui met en valeur les réalités et les traditions du peuple russe.

Donner la possibilité au public de s’imprégner de la culture russe, ses traditions ainsi que la vie du peuple russe, c’est l’objectif poursuivi par l’ambassade de Russie près le Bénin à travers un festival de cinéma. La 5e édition a été ouverte vendredi 20 janvier 2023 à Cotonou.

‘’FIRE’’, c’est le premier film projeté au public composé pour la plupart de ressortissants russes, personnalités à divers niveaux, et autorités religieuses. Il rappelle selon l’ambassadeur, l’histoire héroïque d’une équipe de pompiers qui s’occupe de la protection aérienne des forêts, et demeure le seul espoir pour les personnes en difficulté. C’est une brigade dont la mission principale, est de combattre le feu, une profession dangereuse, a soutenu Igor EVDOKIMOV.

Le film projeté apprend le diplomate russe, présente des images réelles, de « terribles incendies » survenus dans une région de Sibérie, à l’est de la Russie.

Après ce premier film projeté à l’ouverture, trois autres films dont un film sur le théâtre russe (les ballets, les opéras, etc), un film pour les enfants, et un autre film sur l’équipe russe de basketball seront présentés ce samedi 21 janvier 2023 respectivement à 14h, 16h et 18h, a informé l’ambassadeur.

Joie et satisfaction des invités

Le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique s’est dit très satisfait au terme de cette première projection.

Le festival selon Gilbert DAKE, majesté Abiakou DJOKES KOTOKAN II, fait partie des 08 axes méthodologiques de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. « C’est le patrimoine culturel au Bénin, en Russie et partout dans le monde, nous avons tous notre patrimoine culturel. C’est une entraide, la paix par le patrimoine », a-t-il confié. L’objectif de leur présence fait-il savoir, est de voir ce qui se passe en Russie pour pouvoir diffuser le message dans le monde afin de pouvoir changer la perception négative que certaines personnes ont de la Russie.

Confiant du pouvoir dont il est investi, il rassure que la paix reviendra en Russie, en Ukraine, et partout dans le monde.

F. A. A.

21 janvier 2023 par ,