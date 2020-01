La 1ère session criminelle de l’année s’ouvre lundi

La première session criminelle de l’année 2020 du tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou s’ouvre lundi 20 janvier. Le procureur de la République, Lucien Maoulé Aballo, a donné une conférence de presse ce vendredi 17 janvier à cet effet.

Selon le procureur de la République, 13 dossiers sont inscrits au rôle de ladite session. Il s’agit de 05 dossiers de viol sur mineur avec des infractions connexes (enlèvement de mineurs, séquestration, grossesse précoce et complicité d’avortement dans certains cas) ; 03 dossiers de meurtres avec les infractions connexes (incendie volontaire, et coups et blessures volontaires) ; 02 dossiers d’assassinat ; 01 dossier de coup mortel ; un dossier de pratique de charlatanisme, et un dossier de faux et usage de faux en écriture publique.

La quasi totalité de affaires inscrites au rôle sont relatives aux crimes contre les personnes (12 dossiers) avec une forte proportion de viol sur mineur, 05 dossiers, soit 41% de l’ensemble des dossiers, a expliqué Lucien Maoulé Aballo. « Face à un tel tableau, la justice doit assumer ses responsabilités », a-t-il déclaré.

Créée en 2012, la session criminelle qui s’ouvre lundi prochain est la première dans l’histoire du tribunal de Djougou.

