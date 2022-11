L’ordination du journaliste béninois Antoine Tycko ODJO démarre

Le processus d’ordination du prophète Antoine Tycko ODJO de "Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas" au Nigeria a démarré, samedi 6 novembre 2022, par un culte célébré par le fondateur Prophète Temidire.

Antoine Tycko ODJO, journaliste béninois et Directeur Général du magazine panafricain Mutations Afrique est engagé désormais sur le chemin de l’Evangile. Le journaliste sera ordonné prophète à ‘’Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas" au Nigeria le 13 novembre 2022. En prélude à cette ordination qui entre dans le cadre des festivités marquant l’édition 2022 de la convention annuelle de ‘’Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas", un culte a été célébré, samedi 6 novembre 2022, par le Révérend fondateur Prophète Temidire.

Prière, louanges et prédication ont marqué la célébration. Le célébrant a mis l’accent dans sa prédication sur le Psaume 37-5 résumé ainsi : « Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance et il agira ».

Selon le programme de la convention annuelle, Antoine Tycko ODJO recevra ses attributs physiques sacrés dont une Bible, une croix, des écharpes, et un chapeau, lors de l’ordination proprement dite le 13 novembre 2022.

La cérémonie d’ordination se déroulera en présence des fidèles’Temidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church nigeria and overseas", parents, amis, personnalités et hôtes de marque.

