L’impact des TIC sur l’éducation sexuelle des jeunes

Le symposium sur le Thème « Education à la santé sexuelle à l’heure du numérique au Bénin : état des lieux, défis et perspectives » a été lancé ce mardi à Golden Tulip hôtel le Diplomate à Cotonou. Les travaux de cette rencontre organisée avec le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) s’est déroulée sous la conduite de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan.

Au cours de ce symposium, les participants devront échanger avec les experts, chercheurs et universitaires, sur l’apport du numérique dans la promotion de l’éducation à la santé sexuelle des adolescents et des jeunes.

Le Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies, Siaka Coulibaly a expliqué qu’il s’agit d’une phase d’analyse et de leçons apprises de cette initiative innovante « Learning about living ».

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique explique qu’il s’agit d’un cadre intéressant qui permet de débattre de cette révolution numérique sans précédent dans l’histoire de l’humanité et notamment de son impact sur l’éducation en général et sur l’éducation à la santé sexuelle des jeunes en particulier. Le thème selon elle vise à évaluer l’efficacité de l’utilisation des TIC pour prévenir les comportements à risque des adolescents et des jeunes. Eléonore Ladékan indique l’option d’explorer les pesanteurs de l’utilisation des TIC dans le contexte de l’éducation à la santé sexuelle des jeunes. Aussi souhaite-t-elle qu’au terme de ce symposium, les recommandations permettent une intervention rationnelle basée sur les données probantes utilisant les TIC pour la promotion de l’éducation à la santé sexuelle.

L’ambassadeur du Royaume de Belgique, Xavier Leblanc, a rappelé que c’est un projet pilote mais prometteur.

Comme résultats visés au cours de cette rencontre, il s’agit d’identifier les éléments à succès ou à risques dans l’éducation sexuelle des jeunes. Ce qui permettra d’influencer convenablement leurs aptitudes de vivre et apporter un appui collectif dont l’objectif est d’accélérer les progrès vers l’atteinte de l’ODD 3, qui vise d’ici à 2030, à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et de procréation.

G. A.

15 janvier 2020 par