L’hôtel Tata Somba remis en service à Natitingou

Après des travaux de rénovation, l’hôtel Tata Somba situé dans la ville de Natitingou a été remis en service, jeudi 29 février 2024. La cérémonie a eu lieu en présence d’une délégation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et plusieurs personnalités politiques, administratives.

Réouverture de l’hôtel Tata Somba à Natitingou, dans le département de l’Atacora. Ce premier établissement hôtelier de l’État dans la partie septentrionale du Bénin a subi d’importants travaux de rénovation dans le cadre du Projet d’aménagement des sites touristiques et leurs voies d’accès (PASTVA). L’objectif est d’accroitre et d’améliorer l’offre touristique de la région. Selon le directeur général de l’hôtel, Fidèl Ulrich Tepa, l’hôtel Tata Somba est équipé de 25 chambres climatisées, des suites et des chambres de luxe. Il dispose aussi d’une salle de conférence moderne et d’un générateur de 100 KVA. Des dispositions sont également prises pour assurer la sécurité des usagers.

La vision du gouvernement est de hisser le Bénin au rang des destinations prisées. Le Conseiller technique au tourisme et à l’hôtellerie du ministre en charge du tourisme, Christian Couthon s’est réjoui de la réouverture de l’hôtel Tata Somba après des années d’existence.

Il n’a pas manqué de saluer le leadership de Jean-Michel Abimbola dans la mise en œuvre de la vision du Chef de l’État. Les réformes dans le secteur du tourisme ont permis l’adoption de plusieurs décrets. Il s’agit entre autres des décrets portant réglementation du secteur de l’hôtellerie, du secteur des agences de voyage, du secteur des guides de tourisme, et des établissements de restauration touristique.

Selon les autorités locales, la rénovation de l’hôtel démontre de l’engagement du gouvernement à valoriser les potentiels touristiques et culturels de la région du Septentrion. Le Parc Pendjari situé dans la partie Nord-Ouest du Bénin bénéficie aussi d’énormes investissements du gouvernement. Le Directeur départemental en charge du tourisme a exhorté le personnel et les guides de tourisme à veiller à la satisfaction des clients.



1er mars 2024