L’honorable Patrice Tossè n’est plus

L’ex-député Patrice Tossè est passé de vie à trépas, samedi 7 septembre 2024, à Abomey-Calavi.

Décès de l’honorable Siagbé M. Patrice Tossè. L’ancien député a rendu l’âme à son domicile à Abomey-Calavi samedi 7 septembre 2024. Homme politique béninois, le défunt a été député du parti La Renaissance du Bénin (RB) 3e législature (1999 à 2003) et 4e législature (2003 à 2007). Il fait partie des 7 députés dissidents, qui ont été exclus par l’ex présidente Feue Rosine Vieira Soglo de la Renaissance du Bénin. Le groupe mené par Candide Azannaï était composé de Raphaël Ahouandogbo, Valentin Somassè, Patrice Tossè, François Nouakpo, Cuthbert Tessy et Gnanvo Jules.

Après son exclusion de la RB, l’ex élu du peuple a rejoint, le 1er septembre 2018, la mouvance présidentielle du Président Patrice Talon.

Pour l’honorable Jean Eudes Gandonou, « Patrice Tossé était un homme de vision, un leader engagé et un ami fidèle ». « Sa sagesse et son humanité ont touché de nombreuses vies autour de lui », a-t-il ajouté.

Sa disparition laisse un grand vide au milieu des populations Xwla et Sètô de Cotonou et environs.

