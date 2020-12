L’ex maire Patrice Hounsou-Guèdè et Cie fixés le 15 janvier 2021

La sentence vient d’être renvoyée au 15 janvier 2021 dans le procès de l’ex maire Patrice Hounsou-Guèdè et ses co-accusés. Le juge des flagrants délits Raynier Florent Gnansomon qui a présidé l’audience ce vendredi 18 décembre 2020, a mis le dossier en délibéré pour fixer les différentes parties. Le parquet a ordonné l’arrêt des poursuites contre Francis Dodo, le chef du quartier Ylomahouto qui est décédé en prison. Lors des plaidoiries et réquisition, le ministère public représenté par le procureur de la république près le tribunal d’Abomey Calavi Aubert Kodjo, a requis 1 an d’emprisonnement ferme et mandat de dépôt contre Patrice Comlan Hounsou Guêdê, et contre Séîdou Bouraïma absent à l’audience , 1 an de prison ferme contre Gelase Hounguê, le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie, Romain Tognifodé , expert- géomètre, tous deux sous mandat de dépôt et Mesmin Kouessi Dovo, pour des faits de complicité de « faux et de usage de faux en écriture publique », avec condamnation au paiement du franc symbolique. La défense constituée par une quinzaine d’avocats a plaidé pour la relaxe pure et simple de l’ancien maire Patrice Comlan Hounsou Guêdê, Gelase Hounguê, Séîdou Bouraïma, Romain Tognifodé ex- directeur adjoint de l’IGN et Mesmin Kouessi Dovo. L’ex maire Patrice Hounsou-Guèdè et Cie devront attendre encore au 15 janvier 2021 pour être fixés sur leur sort.

