Deuil dans l’enseignement supérieur ! Le professeur Gabriel Orou Bagou s’est éteint ce mardi 17 août 2021.

L’ex Directeur des Examens et Concours (DEC) et ancien Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Prof Gabriel Orou Bagou n’est plus. Le décès est survenu dans la matinée de ce mardi 17 août 2021 des suites d’une maladie.

Gabriel Orou Bagou a été Chef du département des Lettres Modernes à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

M. M.

17 août 2021 par