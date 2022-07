L’essence frelatée a fait trois morts et d’importants dégâts, lors d’un accident, mercredi 13 juillet 2022, à Djougou dans le département de la Donga.

L’un des pneus d’un camion chargés d’essence s’est éclaté vers 16 heures à Djougou.

Le chauffeur a perdu le contrôle et le véhicule a renversé une importante quantité d’essence sur la route.

Le camion a pris feu et trois personnes sont mortes calcinées. Le bitume est aussi endommagé par endroits.

M. M.

15 juillet 2022 par